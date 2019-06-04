訪英次日遇示威諷「憤怒巨嬰」川普將遊說英禁華為

2019-06-04 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕川普昨日抵英進行國是訪問，會面王室成員。今（4）日將前往政務機關匯集的唐寧街（Downing Street），展開政治談話，希望英首相梅伊的繼任者加入封殺華為的行列。一向作風強烈的共和黨總統川普，在英國各地也遭遇了大量抗議，以川普形象的「憤怒巨嬰」大氣球諷刺其政治風格。

綜合外媒報導，川普訪英行程進展至第2日，繼昨日會面英國王室成員並出席國宴後，今（4）日川普將前往英國政務機關薈萃的唐寧街展開政治協商。川普將提出訴求，希望這個美國最親近的歐洲盟友，能夠對中國華為採取更強硬的立場。據了解，這場國是訪問早於2017年梅伊首次會面川普時即被討論過，被視為慶祝兩國「特殊關係」，以及強化貿易連結、重申國安合作。

川普一向作風強烈、快人快語，也曾發表不少爭議言論。身為共和黨籍美國總統，其對於脫歐的看法、歧視女性爭議以及移民、氣候變遷政策，令他遭遇了眾多英國群眾的抗議。抗議者以川普形象的「憤怒巨嬰」遊行大氣球，諷刺其政治風格和政策；巨嬰的手上還握著手機，暗諷川普「推特治國」的作為。

對此，大氣球的共同創作人之一穆雷（Leo Murray）向記者表示：「我們試著提醒總統先生，『你在這個國家不受歡迎！』」他重砲批評道：「川普就是幼稚、無能、羞恥的集合體，用這個氣球歡迎他非常合適。」

據表定行程顯示，川普將於當地時間12點45分（台灣時間20點45分）舉行記者會，隨後川普將和最有可能接任英國首相的脫歐領袖強森（Boris Johnson）共進晚餐。

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