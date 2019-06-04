韓美聯軍司令部遷址 南韓國防部：不影響聯防

2019-06-04 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部發言人崔賢洙4日在例行記者會上表示，韓美聯軍司令部總部遷至京畿道平澤，韓美聯合防衛態勢不會有任何影響。

綜合外電報導，韓美雙方原本計劃將聯軍司令部遷入南韓國防部。但去年11月駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）上任後，情況發生了改變。他下令重新考慮遷入南韓國防部的計劃，並要求南韓方至少提供一個能夠容納200人工作的獨立樓房，之後又提出打算把司令部遷入平澤美軍基地，最終遷往平澤基地的選項被採用。

南韓國防部長鄭景斗和美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）3日在首爾會商戰時作戰指揮權移交南韓，並決定另行任命南韓上將為未來的聯軍司令，行使戰時作戰指揮權。

有韓媒指出，司令部遷址的決定仍有許多質疑聲浪，駐韓美軍遷移到平澤美軍基地會讓對北韓防線消失，更有觀點認為只要一出事，美軍可以輕鬆撤離。對此，崔賢洙回應，不論美軍部隊駐紮在何處，美國對南韓的軍事承諾並沒有改變，而現代及未來的戰爭中，地理距離已不是特別重要。

崔賢洙補充，不應再質疑韓美聯軍司令部遷往平澤會有不安因素，當前韓美聯防態勢比任何時期都要堅固，在兩國國防部長會談完後更加確立這點。

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