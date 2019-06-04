變天30週年 東歐民主遇民粹崛起考驗

2019-06-04 13:17

〔中央社〕1989年六四天安門事件阻撓了中國開啟民主化，但當年這股民主改革浪潮卻摧毀了中歐、東歐共產世界，終結了冷戰。如今30年過去，中歐東歐卻又因民粹崛起，面臨新的民主危機。

● 波蘭團結工聯點燃火種

這股終結中、東歐共產統治的改革浪潮是由波蘭率先點燃。當時反共的團結工聯（Solidarity Union Federation）藉一波波罷工吸引國際目光，並在1980年迫使波蘭共產黨政府承認這個組織。

波蘭政府雖在隔年因莫斯科的壓力宣布戒嚴、逮捕團結工聯的各領袖，但禁令並未擊倒尋求民主的團結工聯，改革的風潮轉為地下化，他們組織自己的公民社會，與共黨政府分道揚鑣。

但最關鍵的還是戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1985年在蘇聯掌權，為中、東歐的經濟與政治改革鋪平了道路。身為改革派的戈巴契夫放棄「布里茲涅夫主義」（Brezhnev Doctrine，蘇聯當時的政策，為確保共黨統治，必要時將以軍事介入），代之以鼓勵各國共黨政府尋求新方法，爭取民意支持。

● 戈巴契夫幕後推手 東歐變天風起雲湧

1989年，匈牙利的共黨政府帶頭改革，促成多黨體制與競爭式的民主選舉；在波蘭，共黨政府與復甦的團結工聯進行圓桌談判，促成波蘭舉辦自二戰爆發前以來的第一次民主選舉，並在1989年組成1948年以來第一個非共黨政府。

在鄰國感召下，東德民眾也在1989年的夏、秋走上街頭呼籲改革，包括自由往返西柏林與西德，蘇聯也未派兵打壓東德領導人何內克（Erich Honecker）政權交棒與發起政治改革，東德最終決定開放邊界，促成1989年11月9日晚間震驚中外的「柏林圍牆倒下」，讓這波民主改革達到高潮。

在這股風潮下，當時的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）民眾也紛紛上街要求政改，異議劇作家哈維爾（Vaclav Havel）帶頭在布拉格的示威，共黨政府在這場被後世稱為「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）裡平靜地將政權交給哈維爾。

在羅馬尼亞，強硬派的共黨政府頭子希奧賽古（Nicolae Ceausescu）在1989年12月被示威民眾與軍隊推翻；很快地，保加利亞與阿爾巴尼亞的共黨也繳出政權。

1989年東歐變天敲響共產主義在歐洲的喪鐘，後來東西德於1990年統一；蘇聯也颳起變天風潮，戈巴契夫也在1991年一場由強硬派發起的政變裡倖存，最終將政權交給俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin），蘇聯瓦解，也標誌著冷戰結束。

● 變天30年 民粹崛起威脅民主

英國「衛報」報導，1989年的民主浪潮雖開啟了前所未有的全球化、金融化與資本主義化紀元，卻也造成西方自20世紀初以來最嚴重的經濟不平等，受高等教育、具國際經驗者與歐洲社會另一半生活較不幸者間的隔閡也越來越深。

30年後的今天，東歐的民主情況令人憂心。波蘭執政的右翼保守「法律正義黨」（PiS）指憲章保障LGBT權益是對孩童的侵犯；在德國，「德國另類選擇黨」（AfD）成功喚起民粹，只不過今日的代罪羔羊是穆斯林而非猶太人。

在匈牙利，當年帶頭趕共黨政府下台的年輕英雄奧班（Viktor Orban）現搖身一變成為新威權領袖，已實質破壞匈牙利的民主與自由，還高喊「30年前，我們以為歐洲是我們的未來，今天，我們相信我們才是歐洲的未來」。

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