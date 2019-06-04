中國狂人基因編輯愛滋免疫寶寶 新研究證實易早死

2019-06-04 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學狂人賀建奎去年操刀基因編輯胎兒計畫，宣稱成功製造首例對愛滋免疫的人類嬰兒，引發全球學界及輿論抨擊。最新一份報告顯示，前述愛滋免疫基因編輯技術雖可讓新生兒對HIV具有高度抗性，但該編輯後的基因卻也具有致命缺點，將造成新生兒早逝風險大增。

根據《CNN》報導，本週一（3日）發表在《自然－醫學》期刊（Nature Medicine）的報告揭露前述狀況，該報告共同作者、美國加州大學生物學系教授尼爾森（Rasmus Nielsen）表示，在使用CRISPR快速剪輯基因或其他基因編輯技術時，研究者必須非常小心地反覆推算基因突變將造成的所有潛在影響。

尼爾森指出，任何基因編輯的後果都有可能形成雙面刃，在愛滋免疫寶寶的案例中，科學家為了避免受試者遭HIV病毒感染，主動修改基因使其產生突變，進而破壞一種特殊的蛋白質生成，而其副作用便是阻止HIV病毒利用此特殊蛋白質進入細胞，以達到HIV免疫的效果。

然而，研究人員分析40多萬名英國民眾的遺傳因子、死亡率的相關數據，發現具有前述突變基因的民眾存在明顯的早逝風險，與該基因未發生突變的人相比，這些人活到76歲的可能性低了20％。

對於基因編輯存在的潛在威脅，華盛頓大學醫學與病理學教授基恩（Hans-Peter Kiem）明確表達擔憂，她直言，任何擅自編輯基因並傳遞給後代的做法都是極不負責任的，強調不應該在未知的前提下擅自進行這類自私行為。

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