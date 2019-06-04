收回扣7600萬、洗錢、假離婚 中國貪醫栽了

2019-06-04 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州市第二人民醫院副院長孫志龍，利用職務之便，前後多達196次收受非法藥品回扣，總金額高達1676萬人民幣（約7628萬台幣），杭州市富陽區人民法院一審判其有其徒刑十二年，並處罰金人民幣200萬（約910萬台幣）。

綜合中媒報導，被告人孫志龍在2007年到2018年間利用其擔任醫院急診科主任、藥事委員會成員及副院長等職務時，引進新藥、使用藥品時都為藥品公司圖利，並冒用他人名義幫藥品公司推薦多種藥品，先後多達196次透過轉帳、現金等交易方式收受藥品公司回扣，洗錢的帳戶更多達20多個，皆是親友名下的帳戶。

孫志龍為了躲避偵查，更在2013年時與妻子策劃假離婚，並將大部分財產登記於妻子名下。在2018年時孫志龍因賭博被行政拘留，擔心事跡敗露，他開始一一註銷洗錢的帳戶，更將帳本、手機、硬碟等相關證據銷毀。

孫志龍最終仍逃不過相關單位偵查，經富陽法院一審宣判，依收賄罪判處其有期徒刑十二年，並處罰金人民幣200萬（約910萬台幣），並將贓款全部沒收。

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