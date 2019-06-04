5G工廠實驗開始！ 富士比︰英國第4次工業革命

2019-06-04 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國伍斯特博世工廠（Worcestershire 5G）於今年2月首次進行5G工廠試驗，是英國首次將5G應用在工廠，這使英國更接近「第四代工業革命」，5G可以更快傳輸更高的數據量，進而優化工廠執行程序，並提高工廠產量。

根據《富士比》報導，第一次工業革命是是使用水，第二是使用電力，第三是電腦化，而這次的5G實驗靠「智能技術的引入」，讓英國更接近工業時代4.0。希望透過5G提高工廠產量，並協助通過物聯網傳感器和數據分析，能準確預測潛在故障並及時修正，加上資安防護公司QinetiQ創建的安全應用程式，讓網路更安全。Worcester Bosch首席執行長說：「很高興能在我們工廠開設5G，期待工廠未來生產力增長。」

綜合媒體報導，日本製造商Yamazaki Mazak也參與了這項實驗，測試靠5G遠端指導現場工程師，進而提高生產效率。在相同類型中的資訊傳輸中，5G消耗功率比4G更少，且能傳輸多10倍的數據容量，這是5G較為優勢的地方，還可架設更多機器設備和聯網設備，並優化倉儲和原料控管。Worcestershire 5G Testbed and Trials主席表示，將繼續進行計畫，這是工業和英國經濟的重要一步。

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