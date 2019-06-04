紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:28

〔中央社〕紐約時報今天報導，華裔美國運輸部長趙小蘭的家族及她的夫婿聯邦參議員麥康奈因為趙氏家族與中國深厚的商業關係而獲利，而趙小蘭在這過程中扮演重要角色。

報導說，趙小蘭身為運輸部長，有責任監督與振興美國的海運行業，但隨著中國航運業崛起並且在全球占主導地位，美國的海運業正急劇衰落。

紐時在美國時間3日發布一則調查報導，標題是「在中美高層之間遊走：趙小蘭和她的家族航運生意」，4位記者當中的傅才德（Eric Lipton）另外寫了一篇摘要。

根據紐時中文網發布的摘要，紐時透過採訪、查閱行業申報資料與兩國的政府檔案，發現趙氏家族和麥康納都隨著前者的航運公司在中國發展出深厚的商業關係而興旺。這一過程中，趙小蘭是公司的主要推動者之一。

紐時的調查報導說，趙小蘭91歲的父親趙錫成在1949年共產黨掌權前逃離中國，在那之前，他曾在上海一所大學學習航海專業，期間他一度與後來的中國國家主席江澤民是同校同學。

報導說，1984年，趙家入股一家中國國有海事電子設備製造商。這家公司主要客戶是中國軍方及其他部門，而且與當時江澤民擔任部長的電子工業部關係密切。江澤民在幾年後成為中共領導人，之後趙錫成至少與他有過6次會面，其中包括1989年8月在北京中南海的一次會面。針對這點，趙家家庭成員說，他們不記得有過這筆投資。

1964年，趙錫成建立了總部位於紐約的福茂集團(Foremost Group)，公司的第一筆大合同來自美國政府，在越南戰爭期間將大米運往東南亞。

報導指出，福茂集團的主要業務都跟中國有關，例如目前大部分貨船由中國國有造船廠建造，其中一些由中國政府貸款提供資金。福茂至少與中國國有鋼鐵製造商簽訂了兩份長期合同，用這些中國建造和支援的船舶為後者運輸鐵礦石。

根據近期的航運資料，福茂的貨物有超過7成是運往中國，其中大部分是鐵礦石。紐時的報導說，這些貨物維繫著中國的工業引擎運轉，而中國鋼鐵製品是美中貿易戰的一大分歧點。

福茂自稱是小型國際企業，並聲稱它並非特別專注於中國。但紐時說，中國製造業在全球居主導地位，大多數散貨船的主要業務都在中國。

報導說，美國航運業面臨預算削減，在趙小蘭於2017年1月出任運輸部長以來，川普政府對這個行業的投入引發質疑。

紐時說，川普政府已清楚表明，聯邦政府願意利用影響力推動某些美國產業，例如煤礦和鋼鐵業。但這些努力並沒有擴展到趙小蘭領導下的航運業。

在她任內，運輸部預算一再要求減少目的在支持陷入蕭條的美國造船和船運業的計畫。運輸部的預算還要求縮減建造5艘新訓練艦的計畫，這一計畫是在歐巴馬政府時期提出，目的是要培養新一代美國海員。

運輸部官員說明，運輸部許多預算削減是受迫於白宮的壓力，而且有一些專案原本就是削減的目標，但國會恢復了對這些專案的撥款。

紐時的報導說，在國會介入之後，建造新訓練艦的計畫已重回正軌，整體的海事支出也在增加，但這些削減的提議，使得兩黨質疑川普政府對航運業的承諾。

運輸部官員說，趙小蘭一直支持美國海事系統，她作為部長的行為與家族在中國的生意無關。在中國，趙家數十年來持續為學生提供獎學金，培養快速發展的航運業所需的人才。

趙小蘭聲明，她的家人都是愛國的美國人，過著有充實目標的生活，對美國貢獻良多。

報導說，趙小蘭與福茂的家族聯繫以及她在中國的關係，使她的官箴受到質疑。

報導指出，自1970年代末以來，趙小蘭從未在福茂擔任正式職位，但她多次利用自己的關係和地位來提升公司的聲譽和知名度。

她出任運輸部長後，於2017年在紐約參加福茂與日本住友集團的一場簽約儀式。住友在美國有公共交通計畫，由運輸部監管。兩個月後，她取消了一次前往中國的旅行，原因不明，不過美國駐北京大使館曾在事前就此行提出倫理方面的疑慮，因為她的辦公室要求安排她在福茂任職的家人參與行程中的活動 。

針對紐時的詢問，運輸部未說明取消旅行的原因，但一名發言人後來說是因為川普總統當時召開了一場內閣會議。

在被提名出任運輸部長後的任命聽證會上，趙小蘭沒有提及她的家族與中國航運業的廣泛聯繫。參議院的問卷要求被任名的官員者列出所有榮譽職位，但她沒有披露曾在中國獲得的榮譽，例如武漢市政府的國際顧問。一名運輸部官員聲稱，趙小蘭是因疏忽而未填報。

運輸部發言人否認存在任何利益衝突，並說趙小蘭的「家族生意不屬於掛美國國旗的航運業務」。福茂首席執行官趙安吉(Angela Chao)稱，她的姐姐趙小蘭是以家庭成員的身份出席福茂相關活動。

紐時的報導也指出，麥康奈因為與趙小蘭的婚姻而獲得利益。趙小蘭與麥康奈在1993年結婚，但早在婚禮前幾年，她本人、父母、妹妹和妹夫們就已經向麥康奈提供競選捐款。

最開始的一萬美元是在1989年6月提供，當時他們剛開始約會不久。在接下來的30年裡，趙氏大家庭的13名家庭成員總計向麥康奈的競選及與他有關的政治行動委員會提供了超過100萬美元的資金。

2008年，趙錫成送給這對夫婦2500萬美元，讓麥康奈成為最富有的參議員之一。麥康奈發表聲明說，他為得到家人的支持而自豪。 （編輯：張佑之）

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