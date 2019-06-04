反對公共衛生政策 跨國企業利用非營利組織下手

2019-06-04 00:03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英、義、美跨國研究團隊3日刊登在公共衛生期刊《全球化與健康》的最新研究，透過「資訊自由法」取得逾1萬7000頁非營利組織「國際生命科學會」（ILSI）在2015年至2018年間與學者聯絡往來的電子郵件，分析信件內容，發現該組織打著獨立科學研究單位的旗號，背地裡卻替可口可樂等跨國大廠進行遊說，干預「減糖」等公共衛生政策的制訂；「減糖政策」指的是旨在遏止糖攝取量上升的政策。

英國劍橋大學、倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）、米蘭博科尼大學、美國非營利組織「知道的權利」（US Right to Know）共同進行的這項研究，披露ILSI創辦者、飲料大廠可口可樂公司副總馬拉斯皮納（Alex Malaspina）在電子郵件中直言「減糖政策會威脅到我們的生意」、「教育兒童和成人控制糖攝取量是個真正的災難！我們必須準備強而有力的反擊」，甚至指示相關組織舉辦「推廣甜味劑」的活動。

研究作者、劍橋大學博士史蒂爾（Sarah Steele）表示，此前曾有研究指控ILSI是飲料與食品大廠的偽科學打手，「我們的研究發現更多證據，顯示這個非營利組織被跨國大廠用來反對公共衛生政策」，從相關郵件內容可以清楚看到，ILSI的核心業務包括向媒體發布有利其產業生存的科學資訊，向世界衛生組織（WHO）、歐盟等國際組織宣傳肥胖與糖攝取量無關，協助有利其產業的學者登上國際舞台。

1978年由馬拉斯皮納創辦的國際生命科學會（ILSI），總部位於華盛頓，在全球設有10多個分部，出資者包括農業生技大廠孟山都、食品大廠雀巢、速食巨擘麥當勞、飲料大廠可口可樂、百事可樂等。

ILSI登記為非營利組織，自詡為「追求科學獨立與嚴謹」的公益機構。對於操縱含糖飲料輿論的指控，ILSI表示，相關說法「毫無根據且不準確」，並聲稱從未「進行遊說活動或提出政策建議」。

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