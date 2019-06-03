拍攝暴露照片遭迫害 伊朗名模在法求庇護

2019-06-03 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗超級名模納格茲亞（Negzzia）因拍攝裸露照片，恐面臨鞭刑和監禁風險。為了避免遭政府迫害，去年她逃到法國申請庇護，等待期間用盡盤纏，直到近日，法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）在推特上予以回應，表示會考慮接受納格茲亞的申請文件。

綜合法媒報導，29歲的納格茲亞在攝影師的要求下，拍攝裸體照片。納格茲亞表示，

當時攝影師試圖性侵她未得逞，憤而將她的照片散播出去報復，在保守的伊朗，這是無法被接受的，納格茲亞也因此遭受警方追緝，恐被拘捕或遭受鞭刑。為逃離政府魔爪，她在2018年10月逃到法國尋求庇護，不過這是另一場噩夢的開始。

納格茲亞去年11月向法國難民保護局（Ofpra）申請庇護，然而過程並不順利。等待期間，她因為身上積蓄用罄，無法住旅館，開始露宿街頭、在長椅上睡覺；有些人宣稱想幫助她，其實是要讓她去當脫衣舞孃。納格茲亞說，有一次她賣掉身上的衣服得到10歐元（約新台幣351元），以換得幾餐果腹。最近已有組織幫助她找到臨時處所，法國內政部長卡斯塔納也承諾考慮她的處境予以庇護。

L'asile lui sera naturellement proposé. L'@Ofpra me l'a confirmé. Ses servives sont en contact avec elle, son dossier examiné avec l'attention bienveillante due à sa situation.https://t.co/CZEp9O2YzG — Christophe Castaner （@CCastaner） 2019年6月2日

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