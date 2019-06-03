日本龍頭二手商拒收 二手華為手機剩跳水價

2019-06-03 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部對華為和其68家子公司祭出禁售令後，包括Google、高通、微軟、安謀（ARM Holdings）等全球科技廠商紛紛停止對華為的支援與供貨。日媒報導指出，由於消費者對華為手機存有疑慮，二手華為手機的價格在日本急跌，日本前兩大二手商品店也停止銷售華為手機。

綜合日本媒體報導，在當前美國對華為進行出口管制的情勢之下，日本消費者對華為手機將無法使用的疑慮加深。目前日本已出現二手華為手機購買者減少的情況，停止收購華為手機的二手商也相繼出現。

日本最大的二手商品連鎖店「BooK-Off」日前已停止旗下600間商店購入二手華為手機。由於Google終止與華為的合作，「BooK-Off」表示，因為無法保證能正確刪除二手華為手機內的資料，將暫時停止銷售華為手機。第二大的二手商品交易商「GEO」，也已停止收購二手華為手機。

根據《日本經濟新聞》報導，華為機型「P10 lite」的二手店面價格與4月底相比下跌2至4成。現在該款手機的二手價位落在1萬至1.6萬日元之間（約新台幣2875至4600元），與4月底相比下跌2至4成，甚至還出現跌破1萬日元的狀況。與以往二手手機價格每年緩慢下降2至3成相比，二手華為手機在短期內出現價格急跌非常罕見。

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