研究：到2030年，沒有國家可以完全實現性別平等

2019-06-03 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕根據比爾與美琳達．蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）3日發布的最新統計數據，全球到2030年前，可能沒有任何國家可以落實性別平等。

《衛報》報導，聯合國193個會員國於2015年簽署通過2030年永續發展議程的17項永續發展目標（SDGs），其中包括終結貧困和不平等、對抗氣候變遷。「2030平等措施」（Equal Measures 2030）衡量129個國家、以0至100評分後，制定「2019永續發展性別指標」（2019 SDG Gender Index）。

該指標顯示，100分代表​​已經完全實現性別平等，而全球平均得分為65.7。全球約28億婦女或女孩身處的國家並未致力於改善女性的生活環境。只有21個國家達到80或以上，其中丹麥的分數最高，為89.3分，然而有21個國家的得分低於50。婦女在議會中的代表性不足、工資差距和性暴力是所有國家都在努力解決的問題。

參與編制者還注意到一點，該指數羅列的目標包括終結針對婦女和女孩的任何暴力行為、終止切割女性生殖器和童婚等，然而超過一半的國家在相關努力的得分很低。「2030平等措施」主任霍爾德（Alison Holder）表示，她沒看到有任何國家採取積極作為改善性別平等，即便是得分高的國家，都存在大量問題、無法保證正在持續進步；她以排名28的美國為例，近期該國多州陸續通過極富爭議的墮胎禁令，剝奪女性的墮胎權益，就是退步的例子。

霍爾德表示，雖然研究結果令人失望，但至少可以清楚體認各國的狀況。比爾與美琳達．蓋茲基金會聯合主席蓋茲（Melinda Gates）也表示，該指數應該成為喚醒世界的警鐘。

2019 SDG Gender Index

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