「在天安門事件學到什麼」 王丹：我與中國都付出慘痛代價

2019-06-03 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕明日是中國六四天安門事件30週年，因六四事件而流亡的學生領袖王丹，日前在紐約時報發布一篇專文，描述自己在天安門事件中學到什麼，提及「自己30年前為這場示威付出慘痛代價，中國也是」。

王丹在紐約時報發布專文，他說明在1989年4月17日晚，當時北京大學的學生們聚集一起，哀悼前中共領導人胡耀邦逝世，胡耀邦因推行西方式改革而被迫辭職。那天晚上，他們數百名學生決定把胡的死作為抗議政府腐敗和推動民主改革的時刻，佔領天安門廣場。他表示，這場運動給那些渴望變革的人帶來了希望，這種抗議氛圍蔓延到其他城市。

不過1989年6月，在政府軍隊進入北京市中心的9天後，殘酷地粉碎這場為期7週，以學生為主導的民主示威活動。北京公安下令逮捕21名學生，指控他們在天安門廣場煽動「反革命騷亂」，而王丹的名字列居名單首位。6月3日，他接到消息指稱有士兵向抗議者開槍。他說，「我從不相信領導者會使用武力，因為我們一直在推動的是共產黨可以改善自己，而不是放棄權力。」

隨後在他躲藏的幾個星期裡，在電視上看到同伴們一個接一個地被捕，他決定回到北京，警方於7月2日逮捕他。他則在獄​​中度過了3年7個月，他說在獄中期間，「我的心常常充滿了內疚和悲傷，在血腥鎮壓期間，大量學生和北京居民死亡，我認為我需負責」。

後來，他不斷地獲釋與被捕，最終判了11年罪行，罪名是簽署了要求政府為天安門事件大屠​​殺道歉的請願書，1998年，再次獲釋來到美國，從那以後一直被隔絕在他的祖國中國之外。

王丹認為「30年前的失敗，是因為我們把希望寄託在共產黨領導層的自由派中，低估黨內大老的力量，直到這場大屠殺打破幻想，讓我們看到中國一黨專政的野蠻行徑」。

自1989年以來，今天許多律師和人權鬥士仍挑戰共產黨的合法性；在中國的年輕人，儘管知道政府正在洗腦，但也知道如何從外部獲取訊息，比當時的他們更了解西方，與他們這一代抱著錯誤希望的學生不同，王丹表示「今天年輕一代的成員更加憤世嫉俗和現實，一旦機會出現，他們將像我們30年前一樣」。

最後王丹直言，「我為30年前這場示威活動，付出沉重的代價，除了青年時期在監獄裡度過，也不能回到我的國家、不能探望父母。然而，儘管如此，我並不後悔自己的選擇」。

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