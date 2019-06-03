唬爛31年判刑18年半！假扮沙國王子詐財 吃火腿露馬腳

2019-06-03 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州日前偵破1起「冒牌王子」詐騙案，1名男子假冒沙烏地阿拉伯王子31年，騙取各國商人以及企業共新台幣2.52億元，看似天衣無縫的計畫，卻因「吃火腿」露出馬腳，法院日前判處男子18年半的刑期。

綜合外媒報導，美國佛州1名48歲男子吉格納克（Anthony Gignac）從17歲開始假冒阿爾薩烏德王子（Khalid Bin Al Saud）31年，以跑車、名品以及大批保標做「假皇室」裝飾。

吉格納克甚至將自己的「皇室」生活記錄在Instagram，騙取各國商人以及企業共800萬美元（約2.52億元台幣），看似天衣無縫的「演出」卻在2年前被揭發。

吉格納克在2017年試圖投資邁阿密1家豪華酒店，卻在商談餐會「吃了火腿」被酒店業者懷疑，吉格納克打破穆斯林禁食豬肉的規定，業者對此進行調查，通報聯邦政府逮捕這名「冒牌王子」。

吉格納克遭到逮捕後，檢方依詐騙、假冒身份等18項罪行起訴，他的律師羅伯茨（Davis Roberts）表示，吉格納克是1名孤兒並於7歲時被收養，曾在精神病院待了1年半，在17歲時離家出走，表示吉格納克受創傷才犯下此行。

法院於上月31日判處吉格納克18年半徒刑。

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