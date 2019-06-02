控制14億人還不夠 中國監控系統還外銷18國

2019-06-02 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於協助中共鎮壓新疆維吾爾人以及涉嫌侵犯人權，美國政府正考慮將包括海康威視和大華科技在內，共5家中國監控設備大廠列入技術供應的黑名單。美媒報導指出，中國不僅僅將監控系統用於自家人民，還將這套「能夠識別公共秩序威脅的系統」出口給至少18個國家。

為了監控包括新疆和西藏等地區的中國公民，中共不惜花費鉅資。彭博今日報導以「對控制的癡狂（Obsession With Control）」來形容中共對其人民的控制。報導指出，中國2017年花在「維穩」的費用就高達1800億美元（約5兆6734億新台幣），比起國防預算高出了20%。而國際數據研究公司（IDC）報告指出，在2016年的全中國僅有1.76億台監視器。但到了2022年，將暴增至27.6億台，相當於「每人有2台監視器」。

除了監視器，中共當局也投資數十億美元用於發展人臉辨識技術以及大數據資料庫，促進了商湯科技（SenseTime） 、依圖科技（Yitu）以及曠視科技（Megvii）等人工智慧初創企業的發展。

不過，這套技術服務與監視設備並不僅用於中國境內，美國非政府組織自由之家（Freedom House）表示，中國公司已至少向18國提供高科技監控設備，用以「建設能夠識別公共秩序威脅的系統」。報導指出，這18國包括，新加坡、斯里蘭卡和阿拉伯聯合大公國等。

據報導，東非的尚比亞向海康威視以及華為等中國企業購買價值10億美元（約新台幣315億元）的監控設備。而厄瓜多的情報機構，正透過由中國企業提供的4300台監視器，監控著公民的一舉一動。

該報導表示，今年中國超越了日本，成為聯合國第2大捐贈國。報導指出，北京將自身不斷增強的影響力，除了用以掩蓋外界針對中國人權問題的批評，支持那些附和中國世界觀的決策，還壓制那些反對中國國內政策的聲音。

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