斯里蘭卡復活節連環爆爭議未歇 警督察長控總統惹禍

2019-06-02 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡復活節連環爆炸案導致數百人死傷，被停職的警察督察長已向該國最高法院提出訴願，指控總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）沒有阻止慘案發生。

《法新社》報導，斯里蘭卡警察督察長賈雅桑達拉（Pujith Jayasundara）在上週提交了長達20頁的訴願書，披露了情報機構與政府安全部門之間缺乏合作溝通，這些問題源自總統席瑞塞納。賈雅桑達拉表示，斯里蘭卡最高情報機構國家情報局（SIS），去年命令他停止警方對伊斯蘭武裝分子的調查。

直屬於總統的國家情報局希望警方針對恐怖分子的調查部門停止調查極端主義穆斯林派系，其中包括「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ），就是被點名策畫復活節一連串炸彈攻擊的主謀。

賈雅桑達拉表示，SIS的負責人沒有認真看待鄰國印度提供的情報，對方早已警告NTJ即將發動攻擊。他表示，儘管SIS沒有和警方分享情報，但他已採取行動提醒高層，但未得主要情報機構的協助。

席瑞塞納在拒絕承擔血腥恐攻責任後，下令賈雅桑達拉停職。賈雅桑達拉說，如果他下台，會獲得一個外交職位，但他拒絕了，他說他不對這起重大情報失誤負責。

他說，自總統與總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）去年10月出現政治分歧以來，他一直被總統拒之門外。

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