狗狗鎮長好！黃金獵犬掌管美國小鎮

美國南加州小鎮愛德懷（Idyllwild）的鎮長是黃金獵犬穆勒二世（Maximus Mighty-Dog Mueller II），又暱稱為「麥克斯鎮長（Mayor Max）」。（圖擷自Mayor Max臉書）

2019-06-02 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕這裡的鎮長會汪汪叫！美國南加州小鎮愛德懷（Idyllwild）有個不一樣的領導人，那就是黃金獵犬穆勒二世（Maximus Mighty-Dog Mueller II），又暱稱為「麥克斯鎮長（Mayor Max）」，牠從2014年開始就成為了鎮長。

據《ABC》報導，2012年，小鎮舉行首次鎮長選舉，任何居民都可以提名家中寵物，最後穆勒一世（Maximus Mighty-Dog Mueller）在其他13隻狗狗和2隻貓貓的包夾下殺出重圍，獲得3分之2的選票當選鎮長。

孰料，穆勒一世於2013年過世，鎮民們找來其後代接任，也就是現在的麥克斯鎮長，牠的就任誓詞上寫著：「我，麥克斯，以我的飼料碗發誓，將忠實履行作為愛德懷鎮長的職責。」

目前6歲的麥克斯鎮長並非單獨治理小鎮，還有同一窩出生的兄弟麥可（Mikey Mighty-Dog Mueller）與米基（Mitzi Marie Mueller）擔任副鎮長，三兄弟同心協力一起分憂。

狗狗鎮長會出席小鎮活動，例如一年一度的耶誕樹點燈儀式、獨立日遊行和其他節日。牠們還會去當地的醫院、學校和療養院撫慰人心，讓人們的臉上展露笑容，為鎮民們帶來歡樂。

麥克斯鎮長很清楚牠的立場，所以儘管牠很友好，但還是一隻嚴肅的狗，畢竟牠似乎知道自己是個鎮長。狗狗們還擁有自己的車隊，出巡時麥克斯鎮長的座車是福特Ranger，副鎮長則坐道奇Durango。

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