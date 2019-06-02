貿易戰燒到媒體？ 中國海外官媒參訪美國會記者證被取消

2019-06-02 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國海外官媒《中國環球電視網》（CGTN），被爆料失去了參加美國國會新聞發布會的資格。

據《南華早報》報導，美國廣播電視記者協會（RTCA）執行主席奧格爾（Paul Orgel）透露，由於今年2月中國海外官媒《中國環球電視網》在美國政府要求下，向美國司法部註冊為「外國代理人」，RTCA決定不延長《中國環球電視網》採訪美國參議院和眾議院新聞發布會的記者證，意味著其失去了參加美國國會記者會的資格。

1938年，為了遏制納粹德國在美國的宣傳攻勢，美國政府通過了外國代理人登記法（FARA），要求那些以「政治或准政治身份」代表外國利益的代理人，必須註冊為「外國代理人」，並公布其與外國政府的關係、相關活動和資金信息。

儘管《中國環球電視網》失去了美國國會記者證，但另一個中國官媒《新華社》仍保留資格，奧格爾表示《新華社》尚未向FARA登記為「外國代理人」，他們是依據FARA上的名單進行記者證續約更新；美國司法部拒絕透露是否要求《新華社》登記為「外國代理人」。

一名不願意透露姓名的《中國環球電視網》員工表示，儘管不能參加美國國會新聞發布會，但仍能在其他地方進行即時報導，雖然可能不會對新聞採訪產生重大影響，但坦承「這會損害我們的信譽」，同時也憂心包含國務院和白宮的採訪資格，恐怕也將面臨類似的命運。

中國國家主席習近平曾要求官媒要增強國際影響力，所以《央視》在2016年成立了《中國環球電視網》，據其註冊文件顯示，《中國環球電視網》美國分部在2018年12月1日至2019年1月31日從中國中央電視台獲得了約800萬美元。美國分台台長麻靜的年收入為22.1萬美元。

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