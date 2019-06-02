驚！日本無人駕駛列車逆行引發撞擊 14人輕重傷

2019-06-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣橫濱市新交通系統、連接市內磯子區和金澤區的「金澤海岸線」無人駕駛列車，昨（1日）晚間8時許在發車車站竟然逆向移動，猛撞鐵軌盡頭的車擋導致14名乘客輕重傷。

據《NHK》報導，該列車共有5個車廂，正準備從新杉田站出發，怎知竟一路倒退約25公尺，直到撞到軌道末端才停下。車上當時載有30名乘客，其中14名年紀在20歲至80歲的男女因此受傷。

由於「金澤海岸線」是由電腦控制的列車，意味著發生意外時是沒有駕駛員的，警方正在調查該系統是否有故障，並試圖找出事故原因。

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