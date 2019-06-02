文青製造．台灣出品 台文青到馬推動自我修練

2019-06-02 01:20

〔中央社〕文化部籌組台灣出版業參加今天起至6月9日於吉隆坡城中城會議中心登場的文青「第十四屆馬來西亞海外華文書市」，透過作家、作品及現場的對談交流，將作家們利用思考與創作所發現的社會面貌，用不同型態傳達予世人。

已在馬國參展12年的台灣主題館本次概念指向自我修練的「閱讀」、「思考」，強調社會參與的「創意」、「行動」，這四項文青養成準則，重新詮釋眼中的世界。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠今天為「第十四屆馬來西亞海外華文書市」台灣館開幕典禮致詞時表示，台灣館本次超過百家出版社共同參展，展出圖書1500餘種，逾1萬5000冊，另規劃台灣日「台灣文青養成術」、台灣文學節「寫作密室指南」等系列活動。

她說，本次台灣館的主題是「文青製造．台灣出品」，而東南亞是台灣文創作品輸出的重鎮，尤其台馬關係密切，地理相近，在貿易投資、觀光、教育、文化的交流互動都非常密切。

台灣館今年度與國立台灣文學館攜手合作，邀請文學館館長蘇碩斌、作家何敬堯、言叔夏、黃珮珊、陳夏民到馬國，與大馬讀者分享閱讀經驗，以及如何藉由創作及積極的社會參與行動實踐理想。

蘇碩斌表示，台灣每年2300萬人口都會出版4萬種書籍，其中有2萬種是文學書籍，台灣雖是以文學作為深厚底蘊的國家，然而台灣文學書籍並不暢銷，卻能展現出前仆後繼的作家們努力的精神。

他形容，台灣文青並非為了書籍大賣而創作，因為自台灣建立主體性以來就一直努力想要跟環境對抗，爭取發言權，所以希望藉著主題「文青製造．台灣出品」將此訊息傳遞給公眾。

台灣作家言叔夏認為，在文學領域中，馬台作家其實都使用類似語言，有著共同的時代感受，她說，台灣10幾年來發生社會的變動，而文學其實是面對這個情境的防禦武器。她表示這次來馬，就當今所面對的高度全球化狀態，如何面對個人內心非常細微、個體性的感受是值得關注的。

具有作家與出版社負責人身分的陳夏民回憶起當初成為文青的轉捩點，是因為一位馬國已逝作家李永平在他大學時期擔任他的小說課教授，提倡不寫報告直接寫小說的教授，對於陳夏民當時的作品給了滿滿的鼓勵，也因此引導他踏入寫作與出版的世界。

他說，透過馬國作家對他帶來如此的啟發，讓他開始思索自己本身是否也能透過在本次書展展出的書籍或出版品，讓馬國當地讀者在閱讀後也獲得成為文青的啟發，因為他相信文青的概念是能交流的。

在大學畢業後前往法國的慢工文化公司社長黃珮珊說，她在從事出版行業期間深受法語圈影響，認為法語圈和華語圈具相似性，因為用法語閱讀的國家和地區包括法國、比利時、瑞士、魁北克；而華語圈方面則有中港台、澳門、馬來西亞、新加坡。

對此，她認為台灣的出版自由度和實力與文化部支持力度是可以讓台灣成為華語圈的法國，在華語圈出版發揮影響力，帶動華語圈文化。

「第十四屆馬來西亞海外華文書市」台灣館開幕典禮出席者包括大眾控股公司主席周曾鍔、大眾書局（馬）有限公司執行董事林利娥、聯經出版公司策略長張雪梅、聯經出版公司發行人林載爵。（編輯：劉學源）

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