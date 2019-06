「加拿大的種族清洗」原民女性遭殺、失蹤 調查報告外洩

2019-06-02 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大廣播公司(CBC)在當地時間1日接獲爆料,提前揭露加拿大官方原預計週一(3)公布的國家調查報告,內容針對原住民女性及女童遭殺害、失蹤進行調查,1200頁文件直指「深植的殖民主義」、「國家無能」,造成1980年以來至少1200名原住民女性遭謀殺或失蹤,被形容為「加拿大的種族清洗」(Canadian Genocide)。

據《BBC》報導,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)上任以降,就將這份調查報告及與原住民社群和解視為第一要務。原本預計於週一儀式上公布的《國家原住民女性及女童受害失蹤調查報告》(National Inquiry into Murdered and Missing Indigenous Women and Girls),被提前洩漏給加拿大廣播公司,在1日報導揭露。

報導指出,長達1200頁的調查文件,內含2017年以來至少2000名證人的證詞,包括受害者和受害家屬。調查報告內容顯示,加拿大自1980年以來,至少有1200名原住民女性遭謀殺或失蹤,而這都歸因於加拿大「深植的殖民主義」及「國家無能」,批評這簡直是「加拿大的種族清洗」。

對此,倡議人士布爾喬亞(Robyn Bourgeois)向《BBC》說:「我們等待這個時刻已經40年了!這都歸功於原住民女性的發聲。」據了解,這項調查報告斥資9200萬加拿大幣(折合台幣約20億元),就是為了系統性瞭解原住民女性受害的原因,加以預防。

加拿大擁有160萬原住民,2014年曾發生原住民少女方丹(Tina Fontaine)謀殺案,激起全民呼籲加強原住民女性保護的浪潮。

