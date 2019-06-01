中國皮要繃緊！ 香港經濟學家：川普短期無意達成貿易協議

2019-06-01 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰升級，中國1日開始正式對美國600億美元產品加徵關稅。前香港中文大學校長、經濟學家劉遵義1日在台北演講時預測，由於美國總統川普判斷中國會持續屈服、加上美國經濟持續向上，因此川普在短期內，沒意願和中國達成貿易協議。

綜合媒體報導，劉遵義1日受邀出席長風文教基金會舉辦的「長風講座」，並以「中美貿易戰及其影響」為題演講。他分析，貿易戰的衝擊短期確實不容忽視，對於新一輪美中貿易談判破局，他研判是川普認為中國會繼續屈服，另外，美國經濟持續向上提升，如此一來川普就更加不用與中方達成協議了。

劉遵義認為，至明年美國總統大選前，美中雙方很難達成全面性的貿易協議，原因就在於，將於6月18日宣布競選連任的川普，「已無意將達成美中貿易協議作為爭取連任的加分工具」。

劉遵義指出，雖然短期內川普無意與中國達成貿易協議，但在本月底於日本大阪舉行的G20峰會期間，或許川普和中國領導人習近平會達成某些共識，如關稅措施暫緩等，讓兩國肅殺之氣降溫。

他也認為，中美貿易談判最不容易解決有3項，分別是：智慧財產權、國營事業補貼以及駭客資安。

據《CBC》報導，川普上月28日在東京與日本首相安倍晉三舉行的聯合記者會上指出，中國希望達成貿易協議，但美國還沒準備好。

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