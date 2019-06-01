男子開槍嗆警「射我啊！我看你不敢」 遭警回擊31槍斃命

2019-06-01 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子戴維斯日前闖入紐奧良1棟公寓辦公室，威脅要在該地發動射殺攻擊，警方獲報趕到現場時，戴維斯挑釁「射我啊，我看你不敢」，戴維斯甚至朝員警開了1槍，警方出於「防衛」回擊31槍，戴維斯當場中彈身亡。

綜合外媒報導，美國紐奧良日前發生一起槍擊案，一名持槍40歲男子戴維斯（Donald Davis, Jr.）在上月17日晚間闖入一棟公寓辦公室，揚言要進行「射殺攻擊」，隨後走出公寓的室外停車場。

3名員警獲報後趕到現場，戴維斯立刻舉起手槍，對員警說出「賭你不敢開槍」、「射我啊，我看你不敢」等挑釁言語，甚至朝1名員警開了1槍，所幸此員警找了黑色廂型車掩護，並未中槍。

根據路易斯安那州的法律，威脅要射擊某人視為「嚴重攻擊」，警方當下出於防衛只好對戴維斯開了31槍，戴維斯當場中彈身亡。

戴維斯家屬表示，戴維斯從小生長在不同的寄養家庭，患有精神分裂症和雙向性情感障礙，他的母親在2011年去世，這樣的喪母之痛加重戴維斯的精神問題。

家屬懷疑，戴維斯當下挑釁員警並開槍，可能是抱有「求死的決心」，想借死亡換得解脫。

紐奧良警察總監弗格森（Shaun Ferguson）表示，事發時警方被迫在幾秒的時間做出決定，當下並不了解戴維斯的精神狀況。

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