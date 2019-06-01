牛肉出口大國發現一例非典型狂牛症 巴西：已通報世界動衛組織

2019-06-01 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府昨日（5月31日）發表聲明，證實馬托格羅索州（Mato Grosso）出現一起非典型狂牛症的案例，目前已向所有進口商及世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health，簡稱OIE）通報此案。

據路透社報導，巴西農業部表示，這頭17歲大雌性牛隻自發性得到狂牛症，目前，他們採集完必要的化驗樣本後，已將這頭牛其餘部位焚化，他們強調，無任何部位流入食物供應鏈，因此無傳染給人的風險。巴西身為全球最大的牛肉出口國，在當日表示，已向所有進口商及世界動物衛生組織通報此案。

「牛海綿狀腦病」（BSE）即俗稱的狂牛症，一般典型的狂牛症，通常是因為被餵飼含有其他反芻動物的腦部或脊髓組織的飼料而引發，包含巴西在內，近乎全部牛肉生產國家都禁止此種飼養方法。不過該病例則被認定為「非典型狂牛症」，由動物體內自發性產生變性蛋白質。

2012年巴西巴拉納州也曾出現一隻非典型的狂牛症的母牛，但那頭牛因自然原因死亡，且從未出現狂牛症症狀。因此，世界動物衛生組織仍維持巴西是狂牛症低風險國家的地位。南韓、中國和埃及等多個國家，早期曾禁止自巴西進口部分或全部牛肉，後來也解禁。

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