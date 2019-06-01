中國政府攜手華為打造監控手機 用於全面迫害人民

2019-06-01 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局壓迫人權，惡跡罄竹難書，外媒指出，中國公安部利用華為手機研發一款最新的監控系統，稱作「華為警務通」，提供當局執勤人員在面對民眾時，可立即透過各種尖端技術來迫害人民。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國打造了全球覆蓋層面最廣的監控系統，上至人臉辨識、DNA採樣、生物特徵識別等高科技項目，下至遍布各地的大量高分辨率警監視器、侵入式手機應用軟體與無人機監控器等等，讓全國人民的日常生活如住牢籠。

然而，將所有高科技與監控功能集於一體的，便是中國公安部以華為MATE10/10Pro手機研發的「警務通」監控裝置，這款手機配備有超強的人臉辨識與其他生物識別功能，即時連線至中國政府多年經營累積下來的超龐大資料庫，可讓執法人員在最快的時間內掌握民眾的相關資訊。

根據介紹，這款華為手機將可識破民眾的喬裝打扮，只要拍到雙眼，便可在2分鐘內掌握該人的姓名、年齡、身高、職業、住址、家庭成員，甚至連他過往的「犯罪紀錄」與「消費紀錄」全都一目了然，方便當局抓人。

報導指出，中國政府非但未將這款手機用於保障人民，反倒將其用作迫害民眾的武器，舉凡新疆維吾爾人、宗教份子與維權人士等無辜民眾，都在這套系統中被列入黑名單，警方若受命強抓、加害這些人，幾乎可說是手到擒來，不費吹灰之力。

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