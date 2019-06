全世界都念錯了？蕾哈娜的名字其實要這樣念...

2019-06-01 11:27

〔即時新聞/綜合報導〕什麼!就像IKEA、Costco、ASUS發音經常讓人霧煞煞一樣,蕾哈娜(Robyn Rihanna Fenty)的名字其實不叫「蕾哈娜」?最近這位巨星宣傳自有品牌時,讓外界為之震動,因為他們過去好像都喊錯蕾哈娜的名字了...

據《CNN》報導,絕大多數人都是說「蕾哈娜(ree-AH-nuh)」,但她在稱呼自己時卻發出「蕾安娜(ree-ANN-uh)」的音,讓網友們大驚失色,原來自己多年來一直叫錯人了。

有些人認為,可能是美國人不知道正確發音才會嚇得目瞪口呆,因為當蕾哈娜到英國時,英國人可是正確說出「蕾安娜(ree-ANN-uh)」的發音。

Rihanna tells us - we are pronouncing her name incorrectly. And tells us how to pronounce her name, "Ree-Anna" not "Ree-Ah-Na," she says on Twitter pic.twitter.com/DVLX2ynvkc