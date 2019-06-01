全世界都念錯了？蕾哈娜的名字其實要這樣念...

2019-06-01 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕什麼！就像IKEA、Costco、ASUS發音經常讓人霧煞煞一樣，蕾哈娜（Robyn Rihanna Fenty）的名字其實不叫「蕾哈娜」？最近這位巨星宣傳自有品牌時，讓外界為之震動，因為他們過去好像都喊錯蕾哈娜的名字了...

據《CNN》報導，絕大多數人都是說「蕾哈娜（ree-AH-nuh）」，但她在稱呼自己時卻發出「蕾安娜（ree-ANN-uh）」的音，讓網友們大驚失色，原來自己多年來一直叫錯人了。

有些人認為，可能是美國人不知道正確發音才會嚇得目瞪口呆，因為當蕾哈娜到英國時，英國人可是正確說出「蕾安娜（ree-ANN-uh）」的發音。

相關影片請見：

Rihanna tells us - we are pronouncing her name incorrectly. And tells us how to pronounce her name, "Ree-Anna" not "Ree-Ah-Na," she says on Twitter pic.twitter.com/DVLX2ynvkc — Jim O'Donnell （@jimsteve） May 30, 2019

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