迫害惡行罄竹難書 外媒：中國江西正式向宗教宣戰

2019-06-01 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大舉迫害宗教，從早期強拆十字架等宗教標誌，到現在廣泛推動洗腦劇巡演等，行動持續升級。有外媒指出，江西省政府現在選在基督徒最多的鄱陽縣全力打擊信仰，其手段花樣層出不窮，無疑是在向宗教宣戰。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，鄱陽縣是中國江西省人口第一大縣，境內基督徒人數眾多且集中，一直是當局的眼中釘、肉中刺。為大力打擊民間信仰，鄱陽縣先是祭出強拆十字架、信徒集會地點等硬性手段，接著在今年3月起陸續舉辦多場宣揚黨威、推崇科學、遠離迷信的巡演活動，企圖軟硬兼施洗腦民眾。

今年4月底，鄱陽縣政府的手段變本加厲，刻意選在當地合法教堂前的廣場舉行公演，由於演出音量太吵，教堂內的信徒們根本無法聚會，許多人轉向當地官員反映，希望能將舞台移遠一些，結果被官員嚴厲拒絕，後者接著毫無顧忌地表示，他們就是故意把舞台放在教堂前的，目的在阻撓信徒聚會，讓他們不再信神。

《寒冬》分析指出，中國政府透過類似活動「與上帝搶人」，其手段與做法已被全面推廣，當局在基督徒眾多的城市廣泛推動大張旗鼓、歌功頌德的黨宣傳活動，目的就是消除宗教影響，藉著對人民疲勞轟炸，最終坐收洗腦嚴控之利。

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