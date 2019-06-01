中國大學畢業生就業難 調查：7成月薪不到28K

2019-06-01 00:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國經濟表現在「內憂外患」中持續下滑，大專院校畢業生的就業情況也受到影響。香港「南華早報」5月31日引述中國求才網站「全國招聘網」指出，在中國今年834萬名大學畢業生中，每人平均擁有1.41個工作機會，少於去年的1.54個；且有多達7成的新鮮人，月薪不足28K。

中國「全國招聘網」在2月至5月的求職高峰期間，調查88150名大專院校畢業生的面試情形，發現職缺比去年同期減少13％。有88％的受訪者坦言，今年不好找工作；其中更有8％的人表示，有打算在畢業後先過個「空檔年」（gap year），暫緩找工作或繼續求學的計畫。有此意願的人比去年多出6.99％。

值得注意的是，儘管中國國營企業紛紛暫停或縮小招聘規模，但許多新鮮人仍搶破頭想拿下被認為較有保障的鐵飯碗。只是，該網站的調查也發現，國營企業的職缺比去年減少19％，而申請者卻多出5％，一個國營企業的鐵飯碗，平均就有7位新鮮人爭奪。此外，員工人數逾萬的企業，今年的員工人數縮減37％，求職者卻增加11％。小型或私人企業的職缺雖然較多，但人氣卻相當低迷。

另一方面，該調查發現，大學畢業生成功錄取的工作數量下滑，僅有21％的人錄取6個（含）以上工作，比去年減少36％。至於「薪情」方面，約3分之1畢業生期望月薪為6000至7999人民幣（約28000至37000台幣），但僅有18％的人如願以償，有7成的新鮮人待遇不到6000人民幣。

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