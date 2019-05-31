昨日才談和平 阿富汗連2日遭恐攻 美軍平民至少8傷亡

2019-05-31 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）今（31）日驚傳汽車炸彈案，兇嫌針對美軍車隊攻擊，造成4名阿富汗民眾身亡、4名美軍輕傷，這已是喀布爾連續2日傳出恐怖攻擊事件。

據《路透》報導，阿富汗今（31）日稍早傳出針對美軍車隊的汽車炸彈攻擊案，美軍發言人證實，有4名美軍受到輕傷。阿富汗內政部發言人則表示，另有4名阿富汗民眾受爆炸波及身亡。但也有其他官方部門的說法表示，有9人死亡多人受傷。

報導指出，這起攻擊發生在喀布爾東邊的賈拉拉巴德路（Jalalabad）附近，該區域因有多個軍事基地而常成為恐攻目標。

據了解，阿富汗激進組織塔利班（Taliban）宣稱犯下這起案件。塔利班組織發言人穆加希德（Zabihullah Mujahid）發表聲明稱，此次攻擊針對美國的「資深外交顧問」，炸毀2台車輛共造成10人死亡。

昨日阿富汗多名官員才與塔利班代表團於莫斯科展開和平談判，美國亦與塔利班進行了多年的交涉，在塔利班不將阿富汗作為恐攻基地的前提下，同意撤出超過2萬名美國及北約軍隊。

這已是阿富汗連續2日傳出恐怖攻擊，昨（30）日在市內國防大學亦傳出自殺炸彈攻擊事件，但由伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。塔利班組織此案恐已破壞阿富汗一年來短暫停火所帶來的和平希望。

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