「全球最神秘俱樂部」開閉門會議 出席者超大咖

2019-05-31 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕畢德堡集團（Bilderberg Group）堪稱全世界最神秘俱樂部，近日在瑞士召開4天的閉門會議，由於大咖雲集卻不對外開放，讓外界議論紛紛。

《BBC中文網》報導，畢德堡集團閉門會議約有130名全世界政治、工業、金融、學術領袖參加，與會者包括美國總統川普女婿庫什納（Jared Kushner）、微軟總裁納德拉（Satya Nadella）、前谷歌總裁施米德（Eric Schmidt）、Paypal創始人泰爾（Peter Thiel）以及前美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）等人 。

報導指出，畢德堡集團第一次會議在1945年，當時是為了鞏固二戰後美國與歐洲國家的關係。創始人之一、英國前財政大臣希利（Denis Healey）曾說，人們忽視了非正式社交渠道的實際好處，因為保密，所以人們可以說出內心話。

報導引用多方人士對畢德堡集團的看法，專欄作家艾隆諾維奇（David Aaronovitch）認為，該俱樂部只是有錢有權人士的聚會，但曾撰寫《畢德堡人》（Bilderberg People） 一書的卡卡巴澤教授（Andrew Kakabadse）認為，該集團影響力大過世界經濟論壇。

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