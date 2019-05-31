莫迪率新內閣部長宣誓就職 展開第2任期

2019-05-31 02:00

〔中央社〕印度總理莫迪今晚率新內閣成員宣誓就職，包括印度人民黨主席夏哈、在北方省擊敗國大黨主席拉胡爾‧甘地拿到席次的伊拉尼（Smriti Irani）等人，都入閣擔任部長。

在印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）及超過6000名包括反對黨領袖及多國元首在內的國、內外賓客見證下，印度總理莫迪晚間7時起率57名內閣部長（包括部長和相當於政務次長的國務部長）陸續宣誓就職。

由於莫迪第1個任期的兩名重要內閣成員前財政部長賈特里（Arun Jaitley）及前外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）因健康因素退出內閣，讓外界對財政部長及外交部長將由誰接替表達很大的關注。

不過，莫迪今晚率領內閣成員宣誓就職時，根據印度政府發表的內閣名單，僅列出姓名及任中央內閣部長的職銜，並沒有列出是在哪個部門擔任部長或國務部長（或譯為政務次長）。

先前已傳出在莫迪第1個任期沒有入閣，這個任期將會入閣的印度人民黨（BJP）黨主席夏哈（Amit Shah），果然如外界預測，入閣擔任部長；多家印度媒體報導預測夏哈有機會掌管財政部。

曾有很長一段時間在莫迪政府首個任期擔任外交部次長的蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），今天也在莫迪新政府公布的內閣部長名單中，被認為是莫迪在外交戰略事務的「國王人馬」，有可能接替史瓦拉吉成為新任外交部長。

在這次國會下院大選中擊敗國大黨主席拉胡爾‧甘地，奪走甘地家族在北方省北方省阿米提（Amethi ）擁有傳統國會議員席位的BJP發言人伊拉尼，也在今天莫迪政府發布的內閣部長名單中。

伊拉尼在莫迪第1個5年任期中，曾入閣擔任人力資源發展部長及資訊與廣播部長。

此外，包括莫迪第1任期中擔任內政部長的辛赫（Rajnath Singh）、擔任道路交通與高速公路部長的加德卡里（Nitin Gadkari）、擔任鐵路部長的高達（D. V. Sadananda Gowda）、曾任商工部長及國防部長的希塔拉曼（Nirmala Sitharaman），都在新內閣部長名單中。

曾至少4次訪台且任消費事務暨糧食與公共分配部部長的巴斯旺（Ram Vilas Paswan），及與台灣電子資訊科技產業關係密切、曾任電子資訊技術部長的普拉薩（Ravi Shankar Prasad），還有在賈特里離開財政部後任財政部長的戈雅（Piyush Goyal）等人，也名列莫迪新內閣部長名單中。

印度總理莫迪所率領的國家民主聯盟（NDA），在國會下院大選中拿下543個席次中的353個席次，奪下43%的選票，以絕對多數組閣，新內閣在今晚就職。（編輯：嚴思祺）

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