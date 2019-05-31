前美參議員柯克蘭病逝 曾函歐巴馬擴大與台對話

2019-05-31 01:44

〔中央社〕前美國聯邦參議員柯克蘭今天病逝，享壽81歲。柯克蘭生前對台十分友好，曾與其他參議員2度聯合致函時任美國總統歐巴馬，呼籲對台軍售、重申台灣關係法並擴大與台對話。

共和黨籍的柯克蘭（Thad Cochran）一生效力美國國會。他於1972年首度贏得故鄉密西西比州眾議員職務，1978年挑戰參議員成功，其後連任7任。

柯克蘭曾任參議院農業委員會與撥款委員會主席，去年4月因健康因素，在2020年任期到期前退休。

柯克蘭在國會奉獻超過40年，是美國史上任期最長的國會議員之一。他今天病逝於密西西比州牛津市（Oxford）。

柯克蘭擔任國會議員期間對台十分友善。他曾於2011年5月連署參議員梅南德茲（Robert Menendez）信函，表達對台海軍事不平衡的關切，並呼籲歐巴馬政府接受台灣要價書（LOR），盡快通知國會出售台灣所需的66架F-16C/D戰機。

2014年、台灣關係法立法35週年前夕，柯克蘭也與其他51位參議員共同致函歐巴馬，重申台灣關係法在維繫與強化台美雙邊安全、經濟與貿易關係的重要性，呼籲歐巴馬擴大與台灣對話，並加入連署參議員行列，共同表達對台灣民主、自由與經濟繁榮的持續支持。

除了呼籲美國行政部門強化對台支持外，柯克蘭擔任國會議員期間也多次出席駐美代表處的公開活動，包括台灣關係法30年與35年週年紀念酒會、2015年美國國會艾森豪紀念堂委員會舉辦的中華民國捐贈百萬美元酒會、農業採購意向書簽署儀式等。（編輯：嚴思祺）

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