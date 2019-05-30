誠實豆沙包？推特筆誤「俄介入選舉」 川普受訪急改口

2019-05-30 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（30）日於推特貼文中，批評民主黨「獵巫」時，不小心口誤承認「俄國助我當選」，趕緊在稍後的記者會中改口。

綜合媒體報導，川普至今皆自信表示，2016年總統大選他是公平獲勝，堅決否認美國情治機關所指控的「俄國介入選舉」。

然而據川普稍早推特貼文表示：「俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯！這一場政治獵巫騙局的起始就是俄羅斯。」認為民主黨及各媒體最初是以俄羅斯的爭議攻擊他。

他也強調：「但他們現在已經不提俄羅斯了，因為不管俄國怎麼幫我贏得選舉，都與我無關，那是不存在的罪名！。」

川普的說法從「否認俄羅斯介入」，突然轉變成「俄羅斯介入與我無關」，不過他後來則急忙在白宮南草坪向記者改稱：「不，俄羅斯沒有幫助我當選。」

相關原文請見：

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,..... — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） May 30, 2019

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