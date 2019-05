誠實豆沙包？推特筆誤「俄介入選舉」 川普受訪急改口

2019-05-30 23:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今(30)日於推特貼文中,批評民主黨「獵巫」時,不小心口誤承認「俄國助我當選」,趕緊在稍後的記者會中改口。

綜合媒體報導,川普至今皆自信表示,2016年總統大選他是公平獲勝,堅決否認美國情治機關所指控的「俄國介入選舉」。

然而據川普稍早推特貼文表示:「俄羅斯,俄羅斯,俄羅斯!這一場政治獵巫騙局的起始就是俄羅斯。」認為民主黨及各媒體最初是以俄羅斯的爭議攻擊他。

他也強調:「但他們現在已經不提俄羅斯了,因為不管俄國怎麼幫我贏得選舉,都與我無關,那是不存在的罪名!。」

川普的說法從「否認俄羅斯介入」,突然轉變成「俄羅斯介入與我無關」,不過他後來則急忙在白宮南草坪向記者改稱:「不,俄羅斯沒有幫助我當選。」

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....