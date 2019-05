港人還沒準備好修「送中」 港美商會：港府為何要冒進？

2019-05-30 22:54

〔即時新聞/綜合報導〕香港政府聲稱,修訂《逃犯條例》是為了「補漏」。「香港美國商會」今發出聲明指出,香港社會《逃犯條例》修訂通過還未準備好,而當局急於解決的「漏洞」又早已存在20年,商會對當局冒然的「補漏」感到不解。聲明中,「香港美國商會」又指,已有30名外籍外交官和3名香港高級法官對修條例提出質疑。

「香港美國商會」今(30日)發出聲明強調,由於該法案存在太多不確定因素,在提交立法會通過法案之前,應向香港社會提出更詳細的解釋。商會除了表示,香港尚未準備好看見修法通過以外,也指出這個制度性的漏洞(loophole)已存在20年,「我們不明白為什麼這個已存在20年的漏洞應該被冒然的解決。」(and we do not see why it should be rushed through when the loophole it seeks to address has existed for 20 years.)

「香港美國商會」表示,已有30名外籍外交官和3名香港高級法官對修條例提出質疑。商會指出,30名外交官向香港特區政府表明不支持修例,外交官們認為,香港的成功在於完善的法治,而香港作為國際樞紐的地位,可能會因為修例而有所動搖,與其他國家的外交關係也可能跟著改變。另外,3名香港資深法官公開表示,香港對內地司法制度缺乏信心的問題,並沒有在修例的進行上獲得妥善的處理與解決。

商會質疑,若草案兩大「守門人」之一的法庭都認為修例不可行,請問香港特區政府要如何才能確保強行修例不會對香港法治造成損傷。另外,商會也指出,修例後,要如何保障被移交逃犯得到公平審訊的權利也是問題。

商會呼籲,香港特區政府須向社會提供更充分的資訊,並且針對眾多疑慮,提出更清楚詳盡的解釋。

香港政府日前表示,目前香港法律無法向台灣移交嫌犯,而原有法律不包括中國及澳門,並指這個問題是「法律缺陷及漏洞」。

香港美國商會聲明稿全文

