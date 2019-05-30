「飛行超越物理極限」 美海軍航空兵稱多次撞見幽浮

2019-05-30 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國多名海軍航空兵聲稱，在2014至2015年間多次撞見幽浮（UFO，不明飛行物體），不過到目前為止，還沒有人能確定不明飛行物體是什麼。

綜合外媒報導，6名經驗豐富的美國海軍航空兵宣稱，2014至2015年間他們駐紮西奧多．羅斯福號航空母艦（U.S.S. Theodore Roosevelt），在訓練任務時，從美國東南沿海飛往佛羅里達州的過程中目睹不明飛行物，他們的飛機攝影鏡頭和雷達探測到幽浮能在9144公尺的高度以超音速飛行長達12小時，超出飛行人員能掌握的物理極限，且這些不明飛行物看不出發動機，也沒有紅外線排氣羽流。

海軍發言人格拉德舍爾（Joseph Gradisher）表示，並不曉得誰在做這件事，也沒有足夠的數據來追蹤後續情況。有部分專家認為，那些幽浮並非外星生命，不排除是雷達的錯誤，或飛行員執行高速飛行任務後神經失調所致。

Navy Pilots encounter UFOs on a daily basis - ABC News pic.twitter.com/2UtUsjfJf7 — UFOS-EXPOSED????️ （@UFOS_EXPOSED） 2019年5月29日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法