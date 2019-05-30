哪裡不一樣？30佳麗一字排開 網友看傻：根本同一人

2019-05-30 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度寶萊塢巨星琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra）在2000年獲選為「印度小姐」後活躍於印度影壇，也讓印度小姐選美比賽獲得世界關注。不過《印度時報》日前刊登出2019年選美大賽的30位候選人後，卻讓網友忍不住調侃「根本就是同一人」！

一名國外網友日前在推特分享《印度時報》的照片，只見照片上面印有參加選美的30位美女候選人，但仔細一瞧，由於她們膚色、髮型、髮色都非常相似，一時間讓人難以區別，網友也忍不住在推特表示「這張照片怎麼了？」、「她們全部長得像瑪努希·奇希拉（Manushi Chillar，印度模特兒兼選美冠軍）」、「不敢置信，全部都是白皮膚」、「完全沒有多樣性」、「你跟我說這是不一樣的人？」

根據《BBC》報導，專家指出，雖然這些女性自身形象沒有任何問題，但膚色缺乏多樣性，再一次凸顯了印度對「美麗」的刻板印象，認為白皮膚比深色皮膚來得美麗，而這樣的結果也在婚姻市場中被證實，專家也憂心這樣的狀況將越來越嚴重。

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