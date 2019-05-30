跌破眼鏡！用「膠水」成功大量培養造血幹細胞

2019-05-30 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕東京大學與美國史丹佛大學等團隊，成功大量培養治療白血病的造血幹細胞，而促其完成的培養液，居然來自於身旁隨手可得的市售膠水。讓專家表示，驚訝到令人忍不住懷疑結果，更驚呼「跌破眼鏡了」。

據《朝日新聞》報導，東京大學與美國史丹佛大學等團隊，透過市售膠水的成分，成功大量培養有關治療白血病時的重要細胞，專家驚訝表示：「這項研究成果就好比是哥倫布立蛋一樣」。

可轉換為白血球與紅血球的造血幹細胞，即使運用0.5公升要價數萬日圓（1萬日圓約合新台幣2880元）的培養液，也很難成功增生，而這次卻使用市售膠水的成份培養成功；專家認為，這可能助於針對白血病等研發出劃時代的治療法。

東京大學的特任副教授山崎聰，曾針對培養液的成分等一一進行研究，結果在他運用其中之一的聚乙烯醇（PVA）培養後，便成功增加了數百倍的幹細胞。PVA為衣服上漿劑和膠水的主要成分，山崎在實際嘗試後，確認便利商店賣的膠水也可成功培養，身為共同著作人、在理化學研究所經辦細胞銀行的室長中村幸夫表示：「這件事情驚訝到令人忍不住懷疑起結果，眾家研究者應該都跌破眼鏡了吧！」

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