華為開始出包了？ 手機驚傳更新後死機 官方沒回應

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾週以來接連遭各大科技公司與國際組織封殺的華為，現在在香港又驚傳手機疑似更新出包，導致更新後「死機」的災情發生。目前已知較多災情發生在舊旗艦機「Mate」系列，而官方則遲遲沒有出面給出正式回應。
綜合外媒報導，昨天（29日）起陸續有香港的華為手機用戶到維修中心詢問，表示手中Mate 9、Mate 10等手機前一個晚上還用得好好的，隔天醒來發現手機進行更新後，就再也無法使用，呈現死機狀態。
有用戶表示，目前就連維修中心員工也說不出死機的確切原因，僅表示如果手機出現這樣的狀況，最快能繼續使用手機的解決方法，就是完全重置手機，但如此一來，手機裡的資料也將被完全清除。
有香港記者致電華為客服中心詢問，客服專員表示確實接到多位用戶反映相關問題，但具體原因及解決方法目前公司尚未統一公告，還是只能建議用戶先將手機交給維修中心，進行重置。
不過，亦有香港記者實測手上「Mate 20 Pro」、「Nova 4」、「P30」、「Mate 10」等型華為手機，皆成功更新至最新版本，或顯示已更新至最新版本，卻沒有出現死機狀況。究竟更新後死機是個案或全面性的災情，還有待華為官方出面回應。