華為開始出包了？ 手機驚傳更新後死機 官方沒回應

2019-05-30 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾週以來接連遭各大科技公司與國際組織封殺的華為，現在在香港又驚傳手機疑似更新出包，導致更新後「死機」的災情發生。目前已知較多災情發生在舊旗艦機「Mate」系列，而官方則遲遲沒有出面給出正式回應。

綜合外媒報導，昨天（29日）起陸續有香港的華為手機用戶到維修中心詢問，表示手中Mate 9、Mate 10等手機前一個晚上還用得好好的，隔天醒來發現手機進行更新後，就再也無法使用，呈現死機狀態。

有用戶表示，目前就連維修中心員工也說不出死機的確切原因，僅表示如果手機出現這樣的狀況，最快能繼續使用手機的解決方法，就是完全重置手機，但如此一來，手機裡的資料也將被完全清除。

有香港記者致電華為客服中心詢問，客服專員表示確實接到多位用戶反映相關問題，但具體原因及解決方法目前公司尚未統一公告，還是只能建議用戶先將手機交給維修中心，進行重置。

不過，亦有香港記者實測手上「Mate 20 Pro」、「Nova 4」、「P30」、「Mate 10」等型華為手機，皆成功更新至最新版本，或顯示已更新至最新版本，卻沒有出現死機狀況。究竟更新後死機是個案或全面性的災情，還有待華為官方出面回應。

目前已知香港傳出華為手機更新後出現死機的災情較多發生在舊旗艦機Mate 9等手機。圖為Mate 9保時捷限量版。（資料照，記者吳佩樺攝）

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