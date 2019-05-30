美路易斯安那州立法反墮胎 加入「心跳法案」行列

2019-05-30 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國最近因「墮胎」議題吵得沸沸揚揚，路易斯安那州眾議院今天追隨喬治亞州腳步，通過被稱為「心跳法案」的墮胎禁令，明文禁止婦女在檢測到胎兒心跳後墮胎，料將引發輿論熱議。

綜合外媒報導，共和黨主政的路易斯安那州眾議院今天以79票對23票通過前述議案，未來孕婦在非受性侵、亂倫等特殊情況下，一旦測得胎兒心跳，將不得以任何形式主動墮胎。據悉，胎兒最早在著床成功後6週時即有心跳，許多孕婦這時都還未察覺懷孕。

報導指出，路易斯安那州本次通過的「心跳法案」現送交民主黨籍州長愛德華茲（John Bel Edwards）批准，後者此前已表明將簽署此案。

在通過前述法案後，路易斯安那州成為全美最新一個立法嚴格限制墮胎的行政區，並加入俄亥俄州、密蘇里州、喬治亞州、阿拉巴馬州和肯塔基州等州的腳步，未來很可能挑戰1973年著名的羅訴韋德案（Roe v. Wade），對於美國憲法承認且保障婦女墮胎權的判例帶來衝擊。

羅訴韋德案是美國聯邦最高法院於1973年對於婦女墮胎權以及隱私權的重要案例，在本案中，美國聯邦最高法院承認婦女的墮胎權受憲法隱私權保護，但此一判例至今仍廣受美國社會爭議，部分反墮胎權的團體持續提出挑戰，而支持墮胎權者則要求維持判決。

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