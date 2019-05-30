排隊自殺！外媒曝聖母峰10天奪11命背後真相...

2019-05-30 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕世界第一高峰「珠穆朗瑪峰」（聖母峰）近期攀登人數爆增，破紀錄的人潮讓攻頂與下山都大排長龍，這也在過去10天內奪走11條人命。有外媒指出，在未發生重大災難的情況下，短時間內如此多人喪生實屬罕見，文內也分析這次事件的背後原因。

惡劣天氣後難得放晴，登山人潮過度集中

根據美國《CNN》報導，由於5、6月的天氣最適合攻頂聖母峰，當地每年這段期間都會聚集為數眾多的挑戰者，而今年因尼泊爾政府開放的登山許可證略高於往年，加上每人一名雪巴嚮導隨行，讓短期內的登山人數大幅增加。

同時因珠峰在5月中旬連日惡劣天氣後，22日突然放晴好轉，駐紮在大本營超過200名的登山客見狀連忙啟程攻頂，導致大量人員在短短幾天內湧入主要登山路線，部分路段因而出現嚴重「塞車」情況，進而延長登山者在極端危險地區的停留時間。

登山客與服務提供商經驗不足，屢犯致命錯誤

此外也有許多專家認為，今年死亡人數激增，與經驗不足有直接關係。曾七次攻頂珠峰，全球知名登山家兼登山響導柏凌爾（Adrian Ballinger）表示，今年珠峰挑戰者與提供登頂服務的公司經驗水準較低，導致部分登山者在攻頂過程做出錯誤決定，讓自己無謂地陷入困境，最終導致原本可避免的死亡事故。

另一名經驗豐富的登山者莫騰（David Morton）也在前幾天完成本季的珠峰登頂挑戰，他在返回大本營後接受專訪，表達了與柏凌爾一致的看法。莫騰認為，攻頂珠峰後勤支援相當複雜且難度甚高，對於缺乏經驗的操作員與登山客，常常犯下不必要的致命錯誤。

他們不是試圖登頂，他們是在排隊自殺

作為珠峰大塞車見證者，印度登山客阿里（Rizza Alee）在下山後向《路透》披露所見所聞，他表示，嚴重的壅塞讓人們幾乎無法移動，「登山客們本應試圖登頂，但他們在做的卻是排隊自殺」。

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