美中貿易戰女主播激辯！劉欣7pupu：我不是共產黨員

2019-05-30 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易戰升溫，擴大到兩國美女主播口水戰，美國《福斯財經網》女主播黎根（Trish Regan）今天與中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）女主持人劉欣展開辯論。

辯論一開始，黎根稱劉欣為一名中國共產黨員，但劉欣嚴正否認自己為共產黨員，請黎根不要以共產黨員稱呼她，並且說自己僅是表達個人意見。黎根詢問，劉欣可否談論一下美中貿易談判的個人看法？劉欣說，她並沒有內部消息，所以並不太清楚美中之間的貿易談判究竟到達怎樣的程度，但是她認為中國政府已經非常明確的表明了立場。

黎根指出，貿易戰對兩國都不好，但來談談知識產權的竊取，根據世界貿易組織（WTO）、美國司法部和聯邦調查局（FBI）有充足的證據證明，中國確實有知識產權竊取的行為，令美國損失慘重，美國的企業如何在中國公平營運？劉欣回答，如果透過雙方互惠互利相互學習的目的的話，你願意花錢去買我們的知識產權，那我認為沒有任何問題，為什麼不呢？我們可以互惠互利，就我個人來講，我之所以學英文，因為我有一個美國的老師，我跟美國的朋友去學。

劉欣表示，確實有人說中國已經變得如此之強大，為什麼中國不能像一個成人一樣長大點呢，對於我們來講中國並不是一直想成為弱小的國家，我們也想變得強大，但是真正的目的是你到底怎麼去定義發展中國家。

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