2019-05-30 07:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國華府白宮外草坪,剛剛發生一起男子自焚事件,已經被送醫急救,警方表示,該男傷勢嚴重。

美國特勤局(U.S. Secret Service)發推文表示,事件發生在白宮南側的橢圓形草坪,已由國家公園管理局(National Park Service)先急救這名自焚男子後,已送醫搶救,目前傷勢嚴重

據了解,在今年4月12日也曾有一名坐電動輪椅的男子在白宮圍籬外點火燃燒身上外套,幸沒有生命危險。

Man lights himself on fire near White House: U.S. Secret Service https://t.co/Q3ERDyg3g1