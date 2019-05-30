無法起訴川普 通俄門案特檢暗示國會可接手調查

2019-05-30 01:44

〔中央社〕美國特別檢察官穆勒今天辭職並表示，由於司法部政策限制，他調查俄羅斯干預美國2016年大選一案，本就不會以起訴總統川普刑事犯罪收場。他暗示國會可調查川普是否妨礙司法。

這是穆勒（Robert Mueller）2017年展開對所謂「通俄門」案的調查以來，首度就此案公開發表談話。針對川普是否妨礙司法的問題，他說：「如果我們深信總統顯然沒有犯罪，我們會說出來。然而我們並未判定總統是否犯罪。」

穆勒表示，特別檢察官辦公室隸屬司法部，因此依據規定必須遵行司法部政策，不能起訴現任總統。

曾擔任聯邦調查局（FBI）局長的穆勒說：「起訴總統某項罪名不是我們可以考慮的選項。」

他說：「若可能指控某人犯罪，卻不能由法院處理實際的控訴，將是不公平的。」

穆勒指出：「除了刑事司法系統，憲法規定有一項程序，可以正式控告違法亂紀的現任總統。」他顯然是指國會可以接手調查川普是否妨礙司法。

司法部4月公布穆勒調查報告的刪節版，結論是川普陣營並未犯罪與俄國勾結，以贏得白宮寶座。穆勒在報告中不願就川普是否妨礙司法作出論斷，但報告提出10項川普意圖妨礙調查的事例。

穆勒在司法部告訴記者，他提出的448頁調查報告本身就足以說明一切，除了報告中所說，以及今天的談話，他認為自己不適合再多談，如果國會傳喚他作證，他也沒有更多可以說的。他未接受記者提問。

由於通俄門案調查已結案，他表示將辭職離開司法部，回去過自己的日子。

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