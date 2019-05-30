通俄門特檢不起訴 川普喊結案

2019-05-30 01:04

〔中央社〕美國「通俄門」案特別檢察官穆勒今天指出，基於司法部政策，以妨礙司法罪名起訴總統川普不可行。川普隨後推文再喊無辜，指穆勒報告證據不足，「結案了」。

穆勒（Robert Mueller）歷經2年針對2016年美國總統大選期間川普是否涉及與俄羅斯共謀影響選舉進行調查，調查報告已於3月送交國會，司法部長巴爾（William Barr）4月中曾召開記者會對外說明報告內容。但由於報告並未全部對外公開，外界質疑巴爾避重就輕，偏袒川普。

在沈默1個多月後，穆勒今天召開記者會。他宣布在通俄門調查告一段落後，他將關閉辦公室並辭去職務，「回去過自己的生活」。

2年來首次公開談話的穆勒表示，特別檢察官辦公室隸屬司法部，因此依據規定，必須遵行司法部政策。「起訴總統某項罪名不是一個我們可以考慮的選項。」

但他也重申，調查報告並未替川普洗脫罪責。「如果我們確信，總統顯然並未犯下罪行，我們早就這麼說了。然而我們也並未認定，總統是否犯了罪。」穆勒也表示，不會再針對通俄門做更多的陳述。

在穆勒記者會結束後，川普透過推特表示，「穆勒報告沒有改變任何事。証據不足，因此在我國，這個人是無辜的。結案。謝謝。」

白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）也發出聲明表示，特別檢察官已經完成調查，關閉辦公室，且已經結案。除了報告外，穆勒並沒有任何補充，因此沒有前往國會作證的計畫。

她又說，報告很清楚，沒有勾結、沒有陰謀，司法部證實沒有任何阻擾，而且穆勒也表示，巴爾在處理報告時展現誠意。2年後特別檢察官要繼續過他的日子，「其他人也應該這麼做」。（編輯：林治平）

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