首登場被酸「庸俗」 印度女星議員自信嗆退酸民

2019-05-29 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度2名新科國會議員，「托萊塢」（Tollywood）美女影星夏克拉博蒂（Mimi Chakraborty）及雅罕（Nusrat Jehan）初次議會登場卻在推特上遭嗆穿著「庸俗」，今（29）日他們勇敢反擊酸民，認為穿著並不是重點。

據《BBC》報導，西孟加拉邦「托萊塢」影星夏克拉博蒂和雅罕，是印度2019年大選中勝出的新科國會議員，共有17名女性代表「草根國大黨」（Trinamool Congress Party）出征，佔該黨提名人數的41%。

報導指出，本週一（27）印度新議會開議時，30歲的夏克拉博蒂和29歲的雅罕在推特上傳了一張開工合照，穿著輕便的上衣和長褲，搭配後梳的髮型和太陽眼鏡，卻被酸民留言砲轟「庸俗」。

對此，夏克拉博蒂向《BBC》表示：「我代表的是年輕族群，他們會因和我穿著相同而感到驕傲。」雅罕則說：「穿著並不重要，我的能力會打那些酸民的臉，就像那些懷疑我參選資格的人一樣，勝選就是最好的回答。」

夏克拉博蒂補充道：「那些酸民只顧著批評我們的穿著，卻不在意那些犯罪被起訴的議員、那些穿的像個聖徒卻腐敗骯髒的人。」

據了解，他們的確不像傳統的印度女議員，很少女性如此年輕就當選國會議員，且多數都固定穿著印度傳統服飾紗麗（sari）。消息在網路上傳開後，也有不少網友加入聲援他們兩人的行列。

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