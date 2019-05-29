「全港師奶」連署反送中！ 法律界發起「黑衣遊行」

2019-05-29 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府執意修訂極具爭議的《逃犯條例》，引起港人大反彈，除了民主派極力反對，不同類別的團體組織也發起連署表態反對，包括「全港九新界離島師奶」；受法案影響頗大的法律界計畫6月6日發起「黑衣遊行」上街抗議。

綜合港媒報導，港府強推《逃犯條例》修訂，讓反對修法的聯署聲明遍地開花，多個大專院校、中學師生、校友發起聯署反對，宗教團體、個別行業組織、居住海外港人等也紛紛站出來表態。香港家庭主婦也發出反對聲，由「觀塘全職師奶黃彩鳳」發起的「全港九新界離島師奶反送中聯署」，以昨（28）日推出後，至今已有近2000人連署。

相較於其他用詞嚴肅的連署書，這份「全港師奶」連署特別使用淺白生動的粵音字來解釋發起原因，指出修訂《逃犯條例》有巨大爭議，有數萬人上街反對，諮詢公眾意見日期卻僅20天，「一次月經嘅周期都不足呀！」

文章指出，為避免下一代「隨時被消失」、為避免曾經歷中國種種壓迫的老一輩重走舊路，有責任站出來「反對不義的修法，反對把香港送終」，更強調「假若強權一意孤行，惡法不撤，師奶罷工，暴政必亡」。

香港法官也擔憂《逃犯條例》修訂會衝擊香港司法。法律界立法會議員郭榮鏗批評，保安局長李家超說法庭可把關是誤導，是將法庭擺上政治檯面，將於6月6日舉行法律界黑衣遊行，反對政府藉司法界「過橋」。

郭榮鏗指出，他所認識的法律界人士均憂慮修例，當中包括法官，形容修訂《逃犯條例》比《基本法》23條本地立法更兇狠、破壞力更大。

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