亮紅燈！義大利財政吃緊 歐盟要求說明否則將處分

2019-05-29 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟委員會今（29）日將寄出行政信函，要求義大利解釋國內公共財政惡化的原因，並以此調查報告作為是否對義大利進行紀律處分的依據。

據《路透》報導，歐盟今日以信件的形式寄出命令予義大利財政部長特力亞（Giovanni Tria），要求義大利遵循歐盟法律規定出面報告。

根據歐盟法令，當成員國的公共債務高於國內生產總值（GDP）的60%且沒有下降趨勢時，必須向歐盟進行彙報。而義大利的國債/GDP比例由2017年的131.4%，提升至今年的133.7%，且歐盟估計將在2020年持續提高到135.2%。

報導指出，更糟的是義大利的結構性赤字（structural deficit）自2015年起便逐年提高，今年已達GDP的2.4%，若不改變政策，將於2020年到達3.6%。但根據歐盟法令，成員國之結構性赤字應每年縮減GDP的0.6%。

據了解，若義大利不正視歐盟警告，改變政策及財政方針，歐盟恐將採取紀律處分，裁罰義大利0.2%的GDP或約35億歐元（約台幣1240億元）的罰款。

對此，歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）警告，義大利若不遵守歐盟的相關預算法令，將會有更高的借貸風險並加重傷害自身經濟。

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