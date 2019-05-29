母校也不給面子！香港百校抗惡法 籲特首「銘記校訓」

2019-05-29 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕對於港府強推「逃犯條例」法案，超過百所香港各級學校連署反對，其中包含「港男在台殺女友」案中的潘姓死者母校，以及香港特首林鄭月娥母校，反對聲明更直指港府「假借公義之名，強行修例」，呼籲林鄭「銘記校訓」、「懸崖勒馬」。

懷有身孕的香港潘姓女子，去年2月與其陳姓男友來台旅遊，卻遭陳男殺害棄屍。士林地檢署檢察官多次向香港提出司法互助、商討引渡問題，卻遲無下文，香港律政司檢控官也因手邊無足夠證據，無法起訴陳男。

原先「冷處理」的香港政府，今年態度遽變，宣稱要為潘女「伸張正義」，推出逃犯條例修訂，卻在引渡協議將中國也納入。有港人批評這根本是藉機偷渡，擔心一旦修法成功，將處於隨時被中國要求「交人」的危險，歐美國家也擔心本國人民在港安全。

面對外界的反對聲浪，港府仍強硬推動修法。香港立法會內務委員會24日通過「逃犯條例草案」，繞過法案委員會討論，於下月12日直接於大會恢復二讀辯論。對此，超過百所香港大專院校、中學的師生和校友紛紛發起連署反對。

據報導，死者潘女的母校「赤柱聖士提反書院」聲明，他們對潘女的冤死痛心疾首，但眼見港府對台灣當局的提案未作積極回應，「卻假借公義之名，強行修例，到時或引至案件無從處理，政府之顏面何存？為死者申寃之機何在？」截至傍晚有逾900人參加連署。

法廣（RFI）世界之聲報導指出，香港特首林鄭月娥的母校「嘉諾撒聖方濟各書院」校友也發起反對連署，重話表示：「我們更希望師姐（林鄭月娥）能銘記『力行仁愛，實踐真理』之校訓，懸崖勒馬，以免釀成更大的不公義，與港人一同捍衞人權、自由、法治。」批評林鄭月娥和其他高官的策略是「謊言重複一百次就會成為真理」，沒有和市民溝通的誠意，不負責任，要求撤回草案，考慮採納「域外法權」等建議。傍晚為止，有逾690人支持連署。

林鄭月娥今（29）早表示，稍後約見幾名外國駐港領事，親自說明修法目的，並稱幾位領事對修法的擔心是過度的，例如過境旅客遭隨便遣送中國。

林鄭說，這次修法對香港至關重要，是要鞏固法治、彰顯公義。她強調，不希望人民在外犯重罪卻回港匿藏，也不願見到港人犯罪後可以逃之夭夭。

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