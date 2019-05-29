素食團體佔領餐廳要求換素菜單 客人不買帳繼續大吃烤雞

2019-05-29 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕素食與肉食是每個人的選擇，有些極端的素食者會以激烈的抗議活動要求人們吃素，英國倫敦有1個素食團體，本月25日闖進1間國際連鎖烤雞餐廳Nando's示威抗議，他們主張動物應該自由自在，而非被當成人類的食物，並要求餐廳把菜單改成素食，但客人絲毫不受影響仍繼續大啖美食，在這群素食團體離開時，大家還以熱烈的掌聲「歡送」他們。

綜合外媒報導，25日晚間8點位在英格蘭肯特郡（Kent）的烤雞餐廳Nando's有許多客人在用餐，1個提倡素食的團體突然衝入並佔領餐廳，有些人戴著雞頭套，也有些人拿著筆記型電腦，其中有1名女發言人持大聲公控訴，與該餐廳合作的牧場對待雞隻是如何不人道，並要求Nando's應該設計素食菜單，此時旁邊的人開始用筆記型電腦播放影片，影片中許多受傷的雞被關在狹小空間，屠夫以殘忍的手段宰殺雞隻，許多雞隻奄奄一息癱軟在地。

但在場的所有客人卻對此興趣缺缺，仍繼續吃著烤雞，該團體在警方前來餐廳了解狀況時迅速撤離，客人在他們離開始以掌聲歡送，事後Nando's的發言人對此表示，有1間分店在25日受到意外的抗議活動干擾，對當時在場用餐的客人深感抱歉。

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