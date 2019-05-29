孟加拉女生檢舉校長性騷擾竟被活活燒死 16嫌求處死刑

孟加拉19歲女學生拉菲（Nusrat Jahan Rafi）因舉報校長性騷擾，反遭校長唆使同學報復，被淋油活活燒死。（法新社）

2019-05-29 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉19歲女學生拉菲（Nusrat Jahan Rafi）因舉報校長性騷擾，反遭校長唆使同學報復，被淋油活活燒死。此案震驚當地社會，執法部門今（29）日將起訴包括校長在內的16名嫌犯，並求處死刑。

《法新社》報導，事發在孟加拉首都達卡南部一個小鎮，就讀當地伊斯蘭學校的拉菲，3月下旬向警方舉報校長性騷擾，在場員警拍下她報案影片並外洩，還說這件事「不是什麼大不了的事情」，但之後也逮捕了涉案校長。

拉菲報案後被一群人找理由騙到學校屋頂，對方要求她撤回指控，但遭拒絕，之後竟把煤油潑到她身上並點火，拉菲後因全身80%燒傷於4月10日在醫院身亡。她在死前曾要求家人錄製影片，她在片中重複對校長的指控。

拉菲命案曝光後，引發孟加拉社會憤怒並發起抗議活動，該國女總理哈希娜（Sheikh Hasina Wazed）承諾會將所有相關人員繩之以法。經過調查後，孟加拉警察調查局將於週三向該國南部一法院起訴16名嫌犯，包括2名拉菲的女同學。

首席調查員伊克巴爾（Mohammad Iqbal）表示，至少有5人，包括拉菲的3個同學，在淋油點火前用圍巾把拉菲綁了起來，「我們將建議對所有16名被告判處死刑」。他也提到，被關在監獄的校長被控謀殺。

拉菲的家人則希望盡快進行審判，「我們希望所有的匪徒都被絞死」。

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