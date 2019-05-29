越南非洲豬瘟恐失控 卡車載病豬900公里沿路銷售...

2019-05-29 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟傳至越南，目前全境共42個省市淪陷，截至本月已累計撲殺170萬頭豬，佔該國豬隻總數5％左右。然而，越南豬瘟防疫工作似乎出現極大漏洞，一輛載有150頭病豬的卡車，在該國通行多省市後才被截獲，期間司機已將超過百頭奄奄一息的病豬沿路販售給民眾，恐導致豬瘟疫情突破防疫封鎖線。

綜合媒體報導，越南中部廣南省（Quang Nam）27日傳出一輛卡車疑似載有染病死豬，民眾發現後通報當局，當地獸醫單位隨後將卡車攔停，發現車上載有39頭豬，其中部分已經死亡，有關單位立即將車上豬隻取樣送檢，經檢驗後證實全數染上非洲豬瘟。

卡車司機表示，他駕駛的卡車載有150頭豬，從越南北部北寧省（Bac Ninh）出發，原本計畫載至廣義省（Quang Ngai）銷售，然而，染病豬隻在運送過程健康狀況持續下降，他不得不將奄奄一息的豬隻沿路販售給當地居民，一直到被攔下時，已賣出超過100頭豬。

最離譜的是，這輛卡車從北寧省開至廣南省，路途超過900公里，期間需通過多個非洲豬瘟檢疫站，但卡車卻一路如入無人之境，顯示該國防疫工作存在重大漏洞。

對此，廣南省人民委員會副主席「Le Tri Thanh」表示，已加強檢疫工作相關措施，嚴格監控活豬與豬肉產品的運輸狀況，防止疫情在當地進一步蔓延。

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